MN - Amelia: "Ibrahimovic quando smetterà credo abbia la capacità per essere un grande dirigente"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato di Ibrahimovic. Questa la domanda e la risposta:

Ibrahimovic l'ha sorpresa?

"No non mi ha sorpreso perchè Zlatan, al di là dell'età, ha una struttura fisica, abbinata ad una grande mentalità, che non ti dà certezze su quando finirà la carriera. Secondo me sta ancora bene per fare cose importanti. Ovviamente deve gestirsi. Ha avuto un grande impatto sul Milan, che ha in rosa buoni giocatori, ma che grazie a Ibra sono migliorati tutti. E' un grande trascinatore, ha alzato il livello del Milan che ha fatto ottime cose dopo l'arrivo dello svedese. Spero che decida di restare in rossonero. Quando smetterà credo che abbia la capacità di fare il dirigente di un club importante come il Milan".