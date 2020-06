MN - Antonini: "Theo ha un impatto simile a quello di Serginho, il Milan ha fatto un grande acquisto"

Luca Antonini, intervistato da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha parlato di Theo Hernandez: "Il Milan ha fatto un grande acquisto. È un giocatore determinante, che ha un impatto sulle partite simile a quello che aveva Serginho. E quando è mancato, si è sentito. Avendo Marcelo davanti, probabilmente non avrebbe trovato spazio al Real Madrid, ma i 20 milioni pagati dal Milan la scorsa estate, oggi, sono un investimento che ha fruttato parecchio. Ha ampi margini di miglioramento, soprattutto in fase difensiva, ma non deve snaturarsi perché un terzino che porta in dote almeno cinque gol a campionato, è merce rara”.