MN - B. Longhi su Tonali: "Non è facile trovare spazio con questi Kessie e Bennacer. Serve tempo per la sua maturazione"

Bruno Longhi, ai microfoni di Milannews.it (qui l'intervista completa), ha parlato così di Sandro Tonali e del suo inserimento nel Milan: "Quando si parla di Tonali si pensa sempre ai tanti soldi che il Milan ha speso per prenderlo dal Brescia. Tonali arriva da una realtà diversa e arriva in una squadra con un modulo ben definito, cioè il 4-2-3-1, dove i due in mezzo al campo sono Kessie e Bennacer che sembrano nati per giocare insieme. Riuscire ad imporsi quindi non è facile per Tonali, che dovrebbe convincere Pioli o a cambiare modulo per permettergli di giocare anche lui, passando per esempio al 4-3-3, oppure deve fare meglio di Kessie e Bennacer. In questo momento, toccare questo Milan che funziona così bene sarebbe una follia. Serve tempo per la sua maturazione. Se non gioca in questo momento è comprensibile, Pioli non lo vuole bruciare e vuole aspettare la sua crescita".