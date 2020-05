MN - Baresi sul Milan attuale: "In ogni club ci sono dei cicli, ma penso che possa tornare in alto"

In merito al momento attuale del Milan, Franco Baresi ha dichiarato a Milannews.it: "In ogni club ci sono dei cicli con anche dei cambiamenti. Ci sono stati dei cambi di proprietà. Berlusconi è rimasto per 30 anni e quello, di certo, è un punto favorevole. Oggi c’è tanta concorrenza, non è semplice perché vanno rispettate diverse regole, come il Fair Play Finanziario. Penso che il Milan, comunque, possa tornare in alto".