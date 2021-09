MN - Bergonzi su Milan-Atletico: "Episodio finale figlio di una direzione di gara ampiamente insufficiente"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva [CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale] a MilanNews.it sulla direzione di gara di Cakir: "Cakir si è complicato la questione nella gestione in toto della gara. L'episodio finale è figlio di una direzione di gara ampiamente insufficiente, perché nasce da una superficialità nella direzione di gara, da un approccio opaco; il turco è un arbitro famoso, espertissimo, molto bravo, ma anche abbastanza anziano: mi ha dato l'idea di essere poco concentrato, di essere non motivato anche nella corsa, negli sprint, nel linguaggio del corpo, nello spostamento, nella sua gestualità; non l'ho trovato frizzante, ma poco determinato e concentrato fin da subito".