MN - Bergonzi sul rosso a Kessie: "Decisione severa, non sbagliata. È stato più superficiale Kessie"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva [CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale] a MilanNews.it sull'espulsione di Kessie: "L'espulsione è severa, ma ciò non vuol dire che sia sbagliata e che non sia stato applicato il regolamento; secondo me è stato più superficiale Kessie nel decidere di fare quell'entrata a centrocampo essendo già ammonito. Se l'arbitro non avesse estratto il secondo cartellino giallo si direbbe che Kessie sia stato graziato. La trovo, tutto sommato, una scelta che può essere condivisibile".