MN - Bisantis sullo Scudetto: "Milan non la più forte, ma è tra quelle che gioca meglio"

Giuseppe Bisantis, radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' di Radio Rai del match tra Milan e Torino, si è così espresso in un'intervista esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sulla lotta Scudetto: "È presto per dirlo, davanti c'è un livellamento interessante con le sette sorelle più la Fiorentina che è una squadra pericolosa. Ora la classifica dice Milan e Napoli, ma altre possono rientrare. Il Milan non mi sembra la squadra più forte, ma è una di quelle che gioca meglio; i rossoneri hanno qualche limite, ma la storia insegna che, se continui con questa marcia, acquisisci una fiducia tale che vada a colmare il gap con le altre squadre".