MN - Bocci su Kessie: "Il Milan ha dimostrato di poterci rinunciare"

Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende dei rossoneri, si è così espressa in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Kessie: “Tatticamente, vicino alla punta, sta facendo fatica ma per necessità nel derby Pioli è stato in un certo senso costretto a farlo giocare lì. A livello complessivo, invece, il più penalizzato da questa storia è lui stesso perché il Milan ha dimostrato di poterci rinunciare. I fischi di tutto San Siro non sono piacevoli per un calciatore. Come rendimento è al di sotto degli scorsi anni ma bisognerà vedere, anche in futuro, chi sarà il vero Kessie. Se quello straripante del recente passato o quello attuale…”