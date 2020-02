MN - Braglia: "Donnarumma è esploso quando ha esordito, ma deve ancora migliorare"

In attesa di Milan-Genoa la redazione di MilanNews.it ha contatto Simone Braglia, ex portiere di entrambe le squadre. Con lui abbiamo parlato di Gigio Donnarumma: "Donnarumma è esploso nella stagione in cui ha esordito. Gli errori fanno parte di un percorso e ti fanno crescere. Il mio pensiero su di lui è molto facile: per la sua età è un giocatore fortissimo. In quella brutta stagione che ha passato è stata anche colpa di un rinnovo complicato ed un attacco nei suoi confronti e non su chi ha voluto guadagnare su Gigio. Comunque stiamo parlando di un fenomeno che in determinate cose deve ancora migliorare."