MN - Braglia: "Il Milan può puntare alla qualificazione in Champions League. Scudetto? Serve maturità"

Intervistato da Milannews.it, Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha rilasciato queste parole sui possibili obiettivi dei rossoneri: "Ora come ora il Milan potrebbe puntare allo scudetto, ma ora come ora ci sono squadre più attrezzate, come Inter, Napoli Juve. Il Milan può arrivare a fare la Champions League, traguardo che manca da tanto tempo. Ci sono tante considerazioni di fare, una su tutte è: l'Iron Man Ibrahimovic riuscirà a fare tutte le partite a questi livelli? E poi, è vero che la squadra sta crescendo, ma quando arrivi ad un certo punto del campionato e ci sono certe partite che contano, bisogna vedere la vera maturità della squadra".

