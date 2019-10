MN - Budan: "Non vedo perché non si debba puntare alla Champions"

In un'intervista in esclusiva a MilanNews.it, Igor Budan ha rilasciato diverse dichiarazioni, parlando anche di un possibile approdo in Champions League dei rossoneri: ''Mancano ancora 31 partite, parliamo di oltre 90 punti. Non vedo perché uno non debba sognare e credere nella Champions League. Ovviamente non vanno persi troppi punti per strada, Pioli dovrà trovare in fretta la formula giusta per arrivare alle vittorie. Da piccolo ero affascinato dal Milan dei campioni, era simpatizzante per i rossoneri e quindi mi auguro che possa tornare presto dove merita"