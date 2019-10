MN - Budan: "Piatek non può aver dimenticato come si segna"

Igor Budan, ex attaccante di Parma e Atalanta, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e, fra le altre cose, ha parlato del momento che sta passando l'attaccante rossonero Piatek:" Ha sorpreso un po' tutti l'anno scorso, non può aver dimenticato ora come si segna. Come tutti i grandi bomber, dipende anche dal gioco della squadra. Il Milan deve migliorare su questo. A me il polacco piace molto perché appena ha mezza occasione la butta dentro. Quando la squadra non gira e sei lontano dalla porta, è normale fare fatica. E' un discorso che vale per Piatek, ma anche per tutti gli altri attaccanti. Con Pioli, tutti gli attaccanti, compreso io, abbiamo segnato tanto".