MN - Camolese su Ibrahimovic: "Assenza che si fa sentire"

© foto di ALBERTO LINGRIA

L'allenatore Giancarlo Camolese si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Ibrahimovic: “E’ un’assenza che si fa sentire ma ripeto il discorso va fatto in generale. Ognuno, specie in una grande squadra, spera di non dormire la notte per essere in dubbio sulla formazione da schierare. Ibra è sicuramente tra quei giocatori che nel corso della gara ti possono dare tanto”.