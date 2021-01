MN - Capello: "Con Theo il Real Madrid ha fatto lo stesso errore che l'Inter fece con Roberto Carlos"

Durante la lunga intervista concessa in esclusiva a MilanNews.it, lo storico allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato di Theo Hernandez:

Nella sua carriera ha allenato terzini incredibili come Maldini e Roberto Carlos. Il Milan ora dispone di un laterale molto forte come Theo Hernandez. Che cosa la stupisce di questo giocatore e si ricorda di un calciatore con un’esplosività simile?

“Questa volta il Real Madrid ha fatto l’errore che ha fatto l’Inter con Roberto Carlos quando lo acquistai nella mia esperienza con i ‘Blancos’. Roberto Carlos lo portai a Madrid sorpreso che l’Inter lo volesse cedere e penso che fu l’acquisto più veloce della storia: in meno di 24 ore lo avevo acquistato e aveva firmato il contratto. Il Real Madrid ha fatto lo stesso errore che all’epoca aveva fatto l’Inter con il brasiliano ovvero hanno pensato che Theo Hernandez non sapesse marcare. Non hanno messo in conto la rapidità e la velocità di questo giocatore oltre alla sua capacità di migliorare. Theo è un giocatore fortissimo”