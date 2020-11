MN - Carmignani: "Scudetto? Io ci credo. È cresciuta la fiducia"

Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri nonché viceallenatore rossonero sempre con Arrigo Sacchi in panchina, è stato intervistato da MilanNews.it (qui l'integrale). Queste le sue dichiarazioni sulle possibilità scudetto del Milan: "Io ci credo. Non vedo perché questo Milan non possa lottare per il titolo. All’inizio molti pensavano che fosse la terza o la quarta forza del campionato, qualcuno diceva anche la quinta. Ma la squadra gioca in un modo tale - anche contro le grandi - che lascia sperare possa continuare così. Ovviamente non si devono infortunare giocatori importanti: Ibrahimovic, ad esempio, in questo momento è determinante e deve restare così per molto tempo. Ma la squadra si ritrova in tutte le zone del campo. È cresciuta la fiducia".