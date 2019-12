MN - Collovati: "Da Piatek ci si aspetta sempre il gol"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, l'ex difensore rossonero Fulvio Collovati ha parlato così della prestazione di Piatek, Hernandez e Bennacer contro il Bologna: "Da Piatek ci si aspetta sempre il gol e questo è normale per una prima punta, però ha dato segnali di vivacità e ha aiutato la squadra: quello che vuole ogni allenatore. Theo Hernandez era già una certezza, ma anche Bennacer sta assumendo sempre di più un ruolo importante a centrocampo. E' giovane ed un ruolo in cui serve saper far girare la squadra".