MN - Condò: "Se il Milan tornerà presto competitivo Gigio potrà giocare tutta la carriera in rossonero"

Paolo Condò, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI l'articolo completo), si è espresso su Donnarumma, sulle sue qualità e sul suo futuro: “È chiaro che ci troviamo di fronte ad un talento fuori scala, ma questo non l’abbiamo scoperto ieri. Donnarumma è quello che ci lascia tranquilli per i prossimi dieci anni per la porta della Nazionale italiana. Essendo un ragazzo innamorato del Milan per il Milan diventa relativamente semplice trattenerlo, perché quando Raiola si siede al tavolo delle trattative e dal suo punto di vista cerca giustamente di aumentare il più possibile gli introiti di Gigio, non può sedersi con la pistola sul tavolo perché tutti sanno che quella pistola almeno per il momento è sostanzialmente scarica. Non esiste la volontà del giocatore di andare via dal Milan. I rossoneri però non devono addormentarsi su questa tranquillità, su questa certezza, perché l’esperienza insegna che i grandi giocatori hanno bisogno di giocare le grandi competizioni con possibilità di vincere. Arriverà quindi il momento nel quale per Donnarumma ci sarà l’urgenza di giocare in Champions League e di lottare per lo scudetto. Il Milan per mantenere Donnarumma con sé il più a lungo possibile, e secondo me il destino di Donnarumma potrebbe essere davvero di giocare tutta la carriera al Milan, deve tornare abbastanza rapidamente a competere per tutto. In queste prime 201 partite il Milan non è mai stato in corso né per lo scudetto né per una coppa europea”.