MN - Cucchi: "Ibra ottimo affare per i rossoneri, giusto che sia stato confermato"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex celebre radiocronista sportivo Riccardo Cucchi ha parlato dell'importanza di Ibrahimovic. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE). Queste le sue parole:

Quanto è stato importante il rinnovo di Ibrahimovic?

"Ibra è fondamentale, è impossibile non ammetterlo. Oltre che per la sua enorme qualità tecnica, che è ancora sotto gli occhi di tutti, lo svedese è importante, non solo per i gol che segna, per la sua esperienza e per il modo in cui si fa sentire in campo. Il Milan è una squadra molto giovane e quindi ha bisogno di un giocatore come Ibra in grado di trasmettere sul piano caratteriale ai suoi compagni di squadra. Ibrahimovic è stato un ottimo affare per i rossoneri, quindi è giusto che sia stato confermato dai rossoneri".