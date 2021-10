MN - Cucchi sulla lotta Scudetto: "Al momento le due squadre migliori sono Napoli e Milan"

Riccardo Cucchi, storico radiocronista sportivo, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it sulla lotta Scudetto: "E' troppo presto per dare dei giudizi definitivi. Bisognerebbe avere una sfera di cristallo per dire chi potrà lottare per lo scudetto a maggio, sono state giocare solo sette giornate, mancano ancora troppe partite. Quello che posso dire è che, in base a quello che ho visto nelle prime sette gare, in questo momento le due squadre migliori per rendimento e qualità di gioco sono il Napoli e il Milan. Ma è prematuro dire se saranno loro due a contendersi il campionato".