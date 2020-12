MN - Eranio: "Milanello era la nostra seconda casa"

L'ex rossonero Stefano Eranio, contattato da MilanNews.it, ha ricordato con piacere i suoi anni a Milanello: “Diciamo che quando parli di una squadra storica, poi io ho fatto parte del Milan forse più grande di tutti i tempi, non è il posto a fare la differenza ma la società. Il fatto che sei una squadra vincente, piena di campioni, come puoi viverla? La vivi come se fossi a casa. Anche perché ogni settimana Berlusconi veniva e ci faceva sentire importanti nel progetto, faceva sentire importanti tutti i componenti della società e li trattava tutti allo stesso modo. Con le sue parole portava sempre grande serenità, anche perché non ci sono stati solo momenti semplici ma ci sono stati anche momenti delicati ma lui con le sue parole ha sempre dato forza alla squadra. Fortunatamente nel mio periodo di momenti storti ce ne sono stati pochi. Milanello oltre che uno spettacolo, e poi l’hanno anche ingrandito, per noi era una seconda casa. Con il Milan che c’era un tempo non potevamo uscire fuori senza essere assaliti da tutti i tifosi (ride, ndr). Milanello era davvero la nostra seconda casa, facevamo il ritiro, lavoravamo duro, e devo dire che la società ti faceva sentire forte e allo stesso tempo ti faceva pensare solo ed esclusivamente al calcio. Tutto quello che era al di fuori ci pensava la società, era unica al mondo”.