MN - Eranio: "Stupito da Maldini, su Theo non ci ha visto lungo ma lunghissimo"

Nel corso della sua intervista a MilanNews.it, l'ex rossonero Stefano Eranio ha parlato così del lavoro di Paolo Maldini da dirigente:

A proposito di società, si aspettava un Paolo Maldini dirigente già così sul pezzo? “No anche perché noi ex giocatori quando dobbiamo dare un giudizio su un giocatore credo che ognuno di noi sia capace di vedere il talento in un giocatore affermato. Il problema arriva quando si tratta di scoprire un giocatore che possa essere funzionale al tuo gioco. Perciò è un mix di capacità e nello stesso tempo anche un pizzico di fortuna. Portare al Milan un giocatore scartato dal Real Madrid come Theo e catapultarlo in italia in una squadra dove deve crescere ma non ha tantissime certezze è un azzardo, invece il risultato fa capire che Maldini ci ha visto non lungo, lunghissimo. Lo stesso Diaz, fisicamente sembra un bambino ma ha delle capacità tecniche notevoli. Ma è anche merito della squadra, in campo ognuno sa cosa deve fare e pensa all’altro. Quando si è squadra diventa tutto un po’ più semplice. È tutto un insieme, però Maldini ha fatto un ottimo lavoro. Anche Kjaer, me lo ricordo al Palermo… Quando l’hanno preso ho pensato: “Sicuramente non risolverà tutti i problemi” e invece è un grandissimo giocatore che ha preso in mano la difesa e fin quando è stato in campo non ha sbagliato un colpo. Poi questo Hauge, l’ho visto giocare solo contro di noi col Bodo, ha fatto vedere qualità importanti".