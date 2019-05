MN - F. Fedele su Gattuso: "Fossi in lui sarei rimasto al Milan, soprattutto dopo l'addio di Leonardo"

Durante la trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport, Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'addio di Rino Gattuso: "Gattuso mi ha sorpreso in modo non positivo perchè ha fatto di tutto per arrivare al Milan e poi lo ha lasciato dopo solo 18 mesi da allenatore. Io sarei rimasto, soprattutto dopo l'addio di Leonardo. Nei mesi scorsi, non ha mai parlato del suo addio, quindi non so cosa sia successo martedì quando ha incontrato Gazidis".