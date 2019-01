MN - F. Galli su Higuain: "Aspetto psicologico preponderante, è l'origine dei problemi tecnici. Il Pipita è straordinariamente importante per il Milan"

Filippo Galli, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così del momento difficile attraversato da Gonzalo Higuain a cavallo tra dicembre e novembre scorso: "La questione è sempre tecnica, l'aspetto psicologico in questa situazione è preponderante ed è probabilmente l'origine dei problemi tecnici. Credo che Higuain sia un giocatore di straordinaria importanza per il Milan, per i gol che può fare, per gli avversari è sempre un calciatore da temere. Spero per i tifosi rossoneri che possa aprire il prossimo anno come ha terminato il precedente, con i gol, sarebbero importanti per raggiungere l'obiettivo. Senza dimenticare quello che ha fatto Cutrone durante questa prima fase della stagione, credo che sia positivo e penso ci sarà bisogno anche del suo apporto".