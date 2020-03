MN - Fedele: "Mi sembra difficile che il campionato si possa concludere entro il 30 giugno"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Furio Fedele, firma del Corriere dello Sport, ha parlato di quando potrebbe concludersi il campionato. Questa la domanda e la risposta:

Una soluzione potrebbe essere quella di terminare il campionato più tardi del 30 giugno, quindi?

"La data del 30 giugno per ultimare il campionato di Serie A mi sembra diventata un po' difficile da rispettare. Credo proprio che si andrà oltre, in modo da regolarizzare tutti i campionati. Il problema è sempre il solito, quello del cane che si morde la coda: se parti troppo in ritardo con la prossima stagione poi hai il paletto del 11 giugno 2021, data in cui è previsto l'inizio degli Europei. A qualcosa si dovrà rinunciare per forza, perchè già bisogna trovare una soluzione diversa per il mondiale per club, previsto nel 2021, e per la Nations League. Alla base di tutto si gioca troppo, bisognerebbe limitare in maniera molto concreta i tornei nazionali. Io sarei addirittura per la Serie A a 16 squadre, la Serie B a 18 e due gironi per la Serie C. Bisogna pensare all'eccellenza, le favole delle squadre di quartiere ormai non esistono più. Bisogna che il calcio professionistico sia fatto da un movimento professionale e per esserlo servono basi solide, strutture e società vere".