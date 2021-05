MN - Fosseux: "Maignan conosce già Leao e Ibra, con Zlatan si apprezzano a vicenda"

Per parlare di Mike Maignan e del suo ambientamento in Italia, la redazione di MilanNews.it ha contattato Olivier Fosseux, giornalista francese inviato per 'La Voix du Nord' (qui tutto il suo intervento): "Il suo ambientamento sarà più facile perché conosce già Leao da Lille e Zlatan dal PSG. Quando Maignan giocò con Zlatan a Parigi era il terzo portiere. Celebre è l'aneddoto della sua sessione di allenamento con Zlatan, dove rimase appositamente per allenarsi con lo svedese. I due, in questo senso, si apprezzano a vicenda".