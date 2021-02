MN - Galderisi: "Leao e Rebic, entrambi portano benefici al Milan”

Raggiunto in esclusiva dai microfoni di MilanNews.it, l'ex calciatore rossonero, Galderisi, ha espresso la sua opinione in merito all'abbondanza nella zona sinistra del campo, nella quale, al netto di ulteriori infortuni e squalifiche nel corso della stagione, permette a Pioli di contare su Rebic, Leao, Hauge e, all'occorrenza, il nuovo arrivato, Mario Mandzukic. Una fascia sinistra che, al momento, non possiede ancora un vero e proprio padrone, ma che rappresenta un vero e proprio vantaggio per il tecnico parmense: Galderisi espone il motivo, a precisa domanda su chi risulti favorito tra Leao e Rebic, in particolare: "L’importante è che quando uno è mancato l’altro si sia esaltato, l’autostima di un giocatore è fondamentale. Non si tratta di scegliere o uno o l’altro, perché poi a seconda delle partite, che sono tante, l’allenatore quando ha tanta scelta e soprattutto la convinzione che i giocatori sono con lui, può adattare le caratteristiche al momento. Leao è un determinato tipo di giocatore, Rebic un altro, però entrambi hanno dimostrato che se stanno bene possono portare benefici al Milan”.