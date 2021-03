MN - Gandini: "Il Fairplay finanziario ha ridotto l'indebitamento del sistema ma ha cristallizzato le posizioni nel calcio"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, Umberto Gandini ha parlato del 'Fairplay finanziario' (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE). Queste le sue parole:

Maldini, Gazidis e la dirigenza rossonera, negli ultimi anni, si sono confrontati con l’ostacolo del Fairplay finanziario. Alla luce dei recenti sviluppi che vedrebbero un accantonamento di quest’ultimo, quale è il suo giudizio su questo progetto?

“Aspetterei a dire di un accantonamento della struttura del Fairplay finanziario perchè, sino ad ora, sono arrivate solo alcune indiscrezioni di stampa dagli ultimi incontri dalla Uefa. Il Fairplay finanziario ha avuto, sino ad adesso, il risultato importante di ridurre del 90-95% l’indebitamento del sistema che, quando fu lanciato, era veramente pesante. Ha avuto poi un effetto distorsivo, che secondo me era prevedibile, di cristallizzare le posizioni. Entrando in una logica di break-even e di ’spendi solo quello che generi’, evidentemente chi aveva i fatturati più grandi ha continuato a dominare dal punto di vista sportivo e allargare la forbice. Il risultato finale è che hai tolto la possibilità di crescita per quelle società che, cambiando proprietà o dirigenza, potevano diventare competitive e ha cristallizzato la posizione dei soliti noti che sono diventati più grandi. Questo effetto si era visto quasi subito e non si è riuscito, nel corso degli anni, a ridurlo. Con Rummenigge avevamo provato una piccola riforma per aiutare i club storici a ritornare in auge ma sostanzialmente le regole di base del Fairplay finanziario sono state in vigore sino all’arrivo del pandemia che, inevitabilmente, ha cambiato le carte in tavola"