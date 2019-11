MN - Gazidis: "Anche noi vogliamo creare la storia, siamo concentrati in questa direzione"

Durante la presentazione di "Sempre Milan", Ivan Gazidis ha sottolineato ancora la strada del club rossonero: "Questa sera abbiamo parlato della storia de club. Dobbiamo creare anche noi storia. Il nostro team di lavoro è assolutamente concentrato per tornare in questa direzione. Ci saranno alti e bassi ma questa è la direzione chiara verso cui stiamo andando. Partite come queste sono opportunità per i nostri giocatori".