MN - Hetemaj: "Dispiace, abbiamo provato a vincere. Gol di Piatek? Ci sembrava fallo e fuorigioco"

Përparim Hetemaj ha parlato in mix zone al termine di Chievo-Milan, queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "Dispiace perché abbiamo fatto bene, abbiamo dato tutto. Abbiamo cercato di vincere ma non ci siamo riusciti, ci dispiace tanto. Var? Purtroppo ci sembrava fallo e fuorigioco ma non so dire, secondo loro non c’era quindi. E’ stato fischiato fallo su Paquetà. Noi dobbiamo guardare alla prossima partita, non dobbiamo pensare agli arbitri. Ci sono stati tanti episodi dubbi ma indietro non si può andare, si può guardare solo avanti. Finché c’è possibilità lotteremo”