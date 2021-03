MN - Ielpo: "Poche chance per lo scudetto ma il Milan deve giocare per vincere sempre"

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo, contattato dalla redazione di MilanNews, ha parlato così delle possibilità scudetto per la squadra allenata da mister Pioli a questo punto della stagione: "La strada da percorrere è la stessa, il Milan deve comunque giocare sempre per vincere. Per me le chance di vincere lo scudetto sono vicine allo zero, ma i rossoneri devono scendere sempre in campo con l'obiettivo di vincere la partita".