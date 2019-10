MN - Lecce, Liverani: "Il Milan ha tutto per competere per l'Europa"

Fabio Liverani è intervenuto a MilanNews.it nella mix zone di San Siro nel postpartita di Milan-Lecce.

Sulla gara: "Abbiamo sofferto nel primo tempo, il Milan ha spinto e noi abbiamo sbagliato molto. Siamo andati sotto nell'occasione meno nitida ma Calhanoglu ha fatto un gran gol. Nella ripresa abbiamo spinto, corso, alzato l'intensità. Abbiamo creato i presupposti per fare male. Il gol di Calderoli è un eurogol ma è un regalo che si sono fatti i ragazzi per lavorare con tranquillità in settimana".

Sul Milan: "Quando c'è un cambio di allenatore c'è uno scatto di adrenalina, credo che il Milan abbia tutto per intraprendere un percorso per competere per l'Europa, ha una rosa importante. Non è facile per un allenatore cambiare una squadra, ma ha delle idee importanti se saranno bravi a seguirlo".

Sull'ingresso di Farias: "Una scelta tecnica, Pippo ha giocato molto, nel primo tempo soffriva la fisicità di Theo, ho messo un giocatore più di movimento".