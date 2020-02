MN - Lo Giudice: "Rangnick si adatta ai giocatori, usa moduli molto offensivi"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, Federico Lo Giudice ha parlato così dei moduli e l'idea di calcio di Ralf Rangnick:

Ha un modulo particolare su cui punta o si adatta alle caratteristiche dei giocatori?

“Si adatta ai giocatori, ma di solito usa un modulo molto offensivo, il 3-4-3. Varia in base a dove allenava, con lo Schalke cambiava molto, con il Lipsia giocava o col 3-4-3 o col 4-3-1-2, comunque sempre moduli molto offensivi. La sua forza è anche psicologica: l’ultimo arrivato in casa Lipsia, Patrick Schick, alla Roma era un giocatore finito e ora si è ripreso. È stato Rangnick a volerlo fortemente. Rangnick ha voluto fortemente anche Nagelsmann. Su di lui c’era il Bayern, e normalmente in queste corse il Bayern Monaco in Germania non lo batte nessuno. Nagelsmann ha scelto il Lipsia è perché dietro ha trovato un progetto costruito bene e si vede anche ora: secondi in campionato ad un punto dal Bayern, ottavi di finale di Champions quasi passati perché hanno vinto fuori casa all’andata. C’è quindi una grande progettazione dietro il Lipsia ed il merito è principalmente di Rangnick”.