MN - Machado: "Il Milan è molto forte in casa e per loro oggi è una vera finale"

Miguel Machado, giornalista per la testata portoghese Record, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sull'effetto San Siro: "Il Porto arriva a questa partita a Milano molto, molto fiducioso, soprattutto dopo quello che è riuscito a fare 15 giorni fa al do Dragão. Non credo che nessuno si aspettasse che il Porto fosse così superiore a una buona squadra come il Milan, ma è andata così. L'1-0, infatti, si è rivelato un risultato stretto per quanto è accaduto in campo. Nonostante tutta questa fiducia, il Porto sa anche che le cose dovrebbero essere diverse a San Siro. Il Milan è molto forte in casa e per loro questa partita è una vera finale: un'eventuale sconfitta significherebbe l'addio definitivo alle competizioni europee di questa stagione".