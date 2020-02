MN - Maniero: "Ibrahimovic ha scaricato la pressione dagli altri giocatori"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Filippo Maniero, ex calciatore rossonero, ha parlato di tanti temi. Questo il suo pensiero sull'impatto di Ibrahimovic:

Si aspettava che Ibrahimovic potesse trasformare in positivo il Milan in meno di due mesi?



"Me lo aspettavo, perchè la caratura del giocatore poteva prevedere questo. Forse non mi aspettavo un impatto così devastante come è stato nel Milan, perchè è arrivato in una squadra allo sbando dal punto di vista dei risultati e del gioco. Una presenza come la sua ha scaricato di responsabilità e pressioni alcuni giocatori. Quando hai giocatori come Ibra in campo, l'attenzione mediatica è sempre rivolta a lui, sia nel bene che nel male. Castillejo sembra rinato, mentre prima non giocava mai con questa continuità e qualità. Rebic stessa cosa, sta segnando a raffica, giocando partite impressionanti. Magari un passaggio che prima veniva fatto a Piatek in cui poi lui perdeva la palla, adesso viene fatto lo stesso passaggio a Ibrahimovic e magari ti inventa qualcosa. Cambia proprio la percezione, anche nei confronti dell'esterno. Ibrahimovic rientra in quella ristretta cerchia di fuoriclasse che ti cambiano l'andamento di una squadra e di una stagione grazie alla loro grandezza".