MN - Nosotti: "Ibrahimovic dà tantissimo in campo ma altrettanto in spogliatoio e nel lavoro settimanale"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Ibrahimovic. Questa la domanda e la risposta:

E' tornato Ibrahimovic e ha dato ancora una volta prova della sua forza. È stupito del suo impatto, soprattutto a livello caratteriale?

“E’ un accrescitore di stimoli, ha una capacità di gestione incredibile e sa correre in maniera esemplare. Da uno come Ibrahimovic, giocatore da intelligenza non comune e di una forza morale non indifferente, temevo che potesse patire qualcosa sotto il piano fisico ma ha dimostrato di essere ancora un’atleta formidabile. E’ un giocatore che nello spogliatoio, nel lavoro settimanale dà tantissimo essendo un riferimento per tutti. Tatticamente con lui si può lavorare sulla palla lunga, sulle seconde palle e portare più persone in area con lo svedese che ti crea spazi. Sa gestire il pallone in maniera ottimale e rende la squadra molto più pericolosa. Correrà meno però corre benissimo, perchè quando si vede come si muove con e senza palla e come si libera sono i movimenti tipici di un grande calciatore."