MN - Onofri: "Pioli ha dato identità di gioco e mentale, quest'anno il Milan ha fatto il massimo"

L'ex calciatore Claudio Onofri, contatatto dalla redazione di MilanNews.it (qui l'intervista completa), si è espresso sulla bontà del lavoro di MIster Pioli sulla panchina rossonera: "Ha dato un’identità di gioco e mentale. Questa è una squadra che anche nelle situazioni più difficili ha voglia di reagire, di mettersi al passo con la squadra avversaria, innalzando, e questo bisogna riconoscerlo, un target di giocatori complessivamente che non è ancora oggi all’altezza di Juventus e Inter. Ma se continua così il Milan può metterci poco a raggiungere quel livello e quindi ad innalzare l’obiettivo che è ancora possibile matematicamente ma ovviamente quest’anno secondo me ha fatto il massimo. Momenti buoni e momenti meno buoni come accade in tutte le squadre, ma non è che ci si potesse aspettare onestamente all’inizio della stagione un Milan così intraprendente. Per cui a mio avviso è tutto molto positivo, visto da spettatore neutrale”.