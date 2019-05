MN - Ordine: "Bisogna vedere come reagirà l'Atalanta alla sconfitta di ieri, ma tutto dipenderà da come giocherà la Juve"

Durante la trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così del momento del Milan:

Sul rigore non dato ieri all'Atalanta: "A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Io ho pensato male ieri, al VAR c'era Calvarese e ha dimostrato ancora una volta di non saper guardare la TV. Ci sono precedenti importanti con questo arbitro al VAR".

Sull'Atalanta: "Esce dalla finale di Coppa Italia con un credito sventolato ieri da Gasperini. Bisogna vedere come reagirà alla sconfitta, ma io credo che tutto dipenderà da come giocherà la Juventus. La chiave di volta per capire come andrà a fine è la Juventus, non l'Atalanta".