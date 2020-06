MN - Pacini: "Sorpreso dalle voci Bennacer-PSG, vi spiego perchè"

Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France, ha commentato così le voci che arrivano della Francia sull'interesse del PSG per Bennacer: "Dalla Francia i rumors sono insistenti, se ne parla tanto negli ultimi giorni. A me sinceramente sembra strano che il PSG cerchi un giocatore come Bennacer, mi hanno sorpreso queste voci. L'identikit del centrocampista che cercano i parigini è diverso ed è un giocatore alto e fisico come Milinkovic-Savic e Bakayoko. Per questo mi sembra strano che il PSG stia cercando il regista rossonero. Bennacer ha una clausola dal 2021, quindi secondo me almeno per quest'anno il Milan lo terrà. Il PSG ha poi già speso 50 milioni per Icardi, non credo che farebbe follie per Bennacer".

