MN - Pagni: "Ben venga Romagnoli, bisogna avere titolari anche in panchina"

Luca Pagni, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato della situazione di Alessio Romagnoli, capitano rossonero col contratto in scadenza nel 2022:

Altro giocatore in bilico: Romagnoli. A questo punto, o rinnova o è meglio cederlo subito?

"L’anno prossimo gioca? Ci saranno tante partite: chi va in Champions non può avere undici titolari più le riserve. Quelli che entrano in campo devono essere come i titolari. Quindi bene Tonali, che quando entra non fa rimpiangere gli altri: è un giocatore di qualità. E ben venga Romagnoli, che va rinnovato ma poi bisogna farlo giocare. Ha già perso la nazionale non giocando. Ripeto: bisogna avere dei titolari anche in panchina. Romagnoli è ancora giovane e di difensori forti in giro non ne vedo tantissimi. A me sembra che Raiola voglia portarlo a scadenza, ma è un rischio anche per lui. Io sposerei la causa del Milan, che nei prossimi tre anni mi porta ad alto livello in Champions".