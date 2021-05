MN - Pasotto: "Pioli è riuscito a rivalutare la rosa e a ridare credibilità al Milan"

Intervenuto nel podcast di Milannews.it condotto da Pietro Mazzara, il giornalista Marco Pasotto ha commentato la qualificazione alla Champions League. Queste le sue parole: "Per fare un commento a caldo sul Milan che torna in Champions League dopo 7 anni, non si può non parlare di Stefano Pioli. L'allenatore è il grande vincitore di questo obbiettivo raggiunto all'ultima giornata. Ha raggiunto due traguardi in un solo momento: ha rivalutato la rosa rossonera e ha ridato credibilità alla squadra rossonera dopo alcuni anni negativi. Tutto questo con la squadra più giovane del campionato e una delle più giovani in Europa. E' stata una stagione con alcune difficoltà con diversi infortuni. Ci sono state partite in cui il tecnico si è trovato senza 6-7-8 giocatori ed è riuscito ugualmente a sopperire a queste assenza. Ha sopperito anche all'assenza del totem Ibrahimovic con cui ha stretto un patto di ferro: hanno preso il Milan insieme, si sono divisi i compiti senza calpestarsi i piedi. Pioli ha lasciato molta libertà a Ibrahimovic e non tutti gli allenatori lo avrebbero fatto. Hanno creato una grande sinergia e ora non resta che suggellare questa stagione con innesti mirati a rinforzare la squadra. Anche da questo punto di vista Pioli ha una grande sinergia con Maldini e Gazidis. Sembra lontano il momento in cui le difficoltà di comunicazione sono lontane e questa qualificazione suggella ancora di più l'intesa"