MN - Passerini sul ritorno con lo United: "L’errore che il Milan non deve commettere è di pensare allo 0-0"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato della gara di ritorno con lo United in EL. Queste le sue parole: "Molto dipenderà da Rashford, cambia la squadra. Il Manchester deve vincere la partita, non verrà a fare calcoli, cosa che ha fatto all'andata. Mi aspetto una partita con gol, per quello l’errore che il Milan non deve commettere è di pensare allo 0-0, ma dovrà gestire la gara. Lo 0-0 è troppo poco per potersi ad affidarsi alla cieca. Il Milan ha comunque un piccolo vantaggio, deve sfruttarlo ma non deve puntarci. Deve giocarsi la partita per vincere, tenendo la palla e cercando di segnare. Deve stare sicuramento attento in fase difensiva, però deve fare la partita”.