MN - Passerini sullo Scudetto: "Il Milan non ragioni su obiettivi netti, ha i mezzi per lottare per qualunque cosa"

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla lotta Scudetto: "È presto per parlare di Scudetto. La Juve non è certamente tagliata fuori, il Milan non lo sarebbe assolutamente in caso di risultato negativo domenica. Il Milan giocherà 7 partite partendo da quella contro la Lazio ed è chiaro che vincerle tutte è complicato... I rossoneri devono continuare col loro progetto di crescita - che è già andato abbastanza lontano - e non devono ragionare troppo su obiettivi netti, ma sapendo di avere i mezzi di poter lottare per qualunque cosa. Poi sei il Milan e se sei in testa al campionato è normale puntare in alto, ma è anche così che si cresce; ad un certo punto diventi il nemico numero 1 di tutti. Se sei il Milan a fari spenti non puoi andare e inevitabilmente hai il dovere di giocare per vincere anche se vai a Liverpool; per questo non puoi festeggiare di aver perso 3-2... La fase difficile è alle spalle: quest'anno c'è una rosa di qualità, completa, ricca per potersela giocare in tutti i campi e campionati".