MN - Pauluzzi: "Sarà bello riascoltare la musica della Champions, godiamoci il ritorno del Milan"

Valentin Pauluzzi, corrispondente in Italia per L'Equipe, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it. Il giornalista francese ha parlato del ritorno in Champions del Milan:

Il Milan tornerà in Champions quest’anno: cosa si aspetta dal cammino europeo dei rossoneri?

"Sarà bello risentire la musichetta della Champions per il Milan, era passato troppo tempo. i giocatori dovranno essere degni delle 7 Champions vinte, ma non possiamo essere troppo esigenti vista l'inesperienza di molti giocatori a questi livelli; vedremo il sorteggio: se capiterà il girone di ferro, pazienza, ma godiamoci prima di tutto il ritorno del Milan in Champions League".