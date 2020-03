MN - Pincolini (prep. altetico): "Bisogna rimanere concentrati, sono importanti i programmi di allenamento"

Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico del Milan di Sacchi e Capello, intervistato dalla redazione di MilanNews.it ha parlato dell'importanza degli allenamenti e della regolarità per i giocatori in questo periodo particolare: “Penso che, al di là degli esercizi, quello che ci deve mettere il giocatore a casa è la concentrazione. Serve rimanere focalizzati. Ci sono tanti stimoli negativi che arrivano da fuori, ma devi provare a rimanere in equilibrio. L’alimentazione è fondamentale. Devi essere bravo a crearti gli obiettivi. Hai più tempo di fare cose diverse, ma devi lavorare anche sulle prevenzioni. Bisogna darsi delle regolarità. Darsi delle scansioni, per allenarti al momento giusto, riposare bene. Sono importanti i programmi. Anche il giocatore, non essendo abituato ad avere tutto questo tempo libero, rischia di stare troppo tempo sul divano”.

A suo modo di vedere, quanto tempo servirebbe alle squadre per ri-atletizzare i calciatori?

“Penso che se fanno tanto lavoro generale, e in casa possono farlo, tipo correre a secco. In due settimane, puoi lavorare bene e in 10-14 giorni si può tornare ad essere competitivi. E lì cadono gli altarini. Li vedi davvero chi ha lavorato bene e in maniera”