MN - Raimondi su Kessie: "O accetta la proposta del Milan o il rinnovo non si fa"

Claudio Raimondi, corrispondente Milan per SportMediaset, si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia del derby di Milano tra Milan e Inter sul rinnovo di Kessie: "È una vicenda che si ripete. Elliott ha imposto un tetto salariale, quindi il futuro dipende solo da Kessie: o si mette una mano al cuore e al portafoglio e accetta la proposta del Milan o altrimenti il matrimonio non si può fare. Attualmente le basi per il rinnovo non ci sono e non credo che la situazione verrà affrontata di marzo; sarà fondamentale anche il cammino in Champions League".