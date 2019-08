MN - Repice: "Curioso di capire come in questo breve tempo Giampaolo riuscirà in qualche modo a far rientrare tutto nei suoi canoni"

Intervistato da MilanNews.it, Francesco Repice ha parlato così del precampionato rossonero: "Io non so quello che conti il precampionato. Quando si parla di amichevoli d’estate è giusto definirle tali quando si vince ma anche quando non si vince, o si perde. C’è un modo completamente diverso di giocare rispetto alla scorsa stagione. Immagino, ci voglia un minimo di addestramento per poter rispondere alle esigenze tattiche di Giampaolo. Ci sono nuovi arrivi, ci sono giocatori che stanno lavorando per la prima volta con questo tecnico, a parte pochissimi. C’è una necessità di mettere Piatek nelle condizioni di fare gol. Lui è un finalizzatore, come Icardi, non gioca per la squadra. Ci sono dei meccanismi da oliare. Penso dipenda da questo. Anche in difesa le cose non stanno andando benissimo. Sono curioso di capire come in questo breve tempo Giampaolo riuscirà in qualche modo a far rientrare tutto nei suoi canoni. Lo spazio e il tempo c’è, come anche i giocatori. Io avrei fiducia”