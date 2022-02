MN - Repice: "Milan, fondamentale il recupero di Ibra. Lo svedese è ancora determinante a tutti i livelli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto ha bisogno il Milan di recuperare Zlatan Ibrahimovic in questo rush finale della stagione? Francesco Repice, noto giornalista e radiocronista della Rai, ha risposto così a questa domanda di Milannews.it: "Ne ha bisogno il Milan così come il calcio italiano. Questo per dire che Zlatan è determinante a tutti i livelli. Fa la differenza in campo, nello spogliatoio, in allenamento. Che lui sia presente a Milanello è già di per sé un qualcosa in più per il Milan. Anche dalla panchina per Pioli è fondamentale recuperarlo".