MN - Roma: "Maldini sta lavorando da vero amante del Milan"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul lavoro di Maldini da dirigente del Milan: "Ha fatto scelte giuste, ha gestito bene un Milan in difficoltà dal punto di vista economico prendendo giovani forti e gestendo bene anche i discorsi dei rinnovi. Non hanno mai fatto passare davanti l'importanza del giocatore all'importanza della società: hanno tenuto duro facendo scelte diverse e tenendo alto il nome del Milan. Maldini ha lavorato davvero da amante del Milan, da milanista, da 'il Milan resta e i giocatori cambiano'".