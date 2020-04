MN - Sabatini sul futuro di Donnarumma: "Non credo che sia una questione di contratto..."

In merito al futuro di Gigio Donnarumma, Sandro Sabatini ha dichiarato a Milannews.it: "Su Donnarumma c'è una cosa che ancora non ho capito: se deve decidere con la testa o se deve decidere con il cuore. La scelta, però alla fine è sempre di testa. Secondo me non bisogna dare tanto la colpa a Donnarumma o al suo procuratore, ma secondo me è il Milan che deve dirgli: 'Guarda Gigio, tra un anno finisce il lockdown delle sconfitte'. Non credo che sia una questione di contratto, ma una situazione in cui si ha contatto diretto col giocatore".