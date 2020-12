MN - Sacchi sulla sfida con la Stella Rossa: "Il presidente e il sindaco di Belgrado ci salutarono definendoci 'i futuri campioni d'Europa'"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Milannews.it' il leggendario allenatore Arrrigo Sacchi ha parlato della partita con la Stella Rossa. Queste le sue parole:

Il Milan in Europa League ritrova la Stella Rossa e la memoria va alla partita che ha affrontato con la sua squadra. Quale è il suo personale ricordo di quel match (oltre alla nebbia ovviamente)?

“Quando al mondiale del 1994 stavamo battagliando nei vari match, Costacurta mi disse che tutte quelle partite erano come la sfida di Belgrado. Fummo fortunati nella prima parte però per dirle non avevo visto né il nostro gol né l’espulsione di Virdis. Fu una notte di passione. Nella seconda partita meritavamo di vincere prima con grandi errori arbitrali. Non ci diedero un gol valido di un metro, ci furono violenze. Quando finì la partita però ho un bel ricordo; salirono sul pullman il presidente della Stella Rossa e il sindaco di Belgrado e ci dissero ‘Salutiamo i futuri campioni d’Europa’.”